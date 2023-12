Kickstarter-platformer Dewborne Dawn succesvol gefinancierd

De makers streven naar een releasedatum in november 2025.

Op crowdfundplatform Kickstarter zijn de meest uiteenlopende projecten te sponsoren. Daarom is het niet verrassend dat ook veel beginnende gamestudio’s dit platform gebruiken. Het is een laagdrempelige manier om financiering voor je spel te bemachtigen. Hoewel sponsors geen garantie hebben dat het project daadwerkelijk uit zal komen, zijn er wel degelijk succesverhalen. Denk bijvoorbeeld aan spellen als Shovel Knight en Yooka-Laylee. Zal Dewborne Dawn, dat onlangs hun financieringsdoelstelling behaalde, ook in dit rijtje komen? Lees hier wat de makers voor ogen hebben.

De game speelt zich af in het fantasierijke Ephemore dat wordt bevolkt door verschillende wezens. Deze wereld staat echter op de rand van de figuurlijke afgrond. Kwaadaardige Spiritblight hebben een ravage aangericht die zelfs de goden van Ephemore niet konden tegenhouden. De resterende bewoners leven nu samen in de Last Bastion. Dit is een stuk land dat de goden met hun laatste krachten veilig hebben kunnen stellen. Maar ook dat lijkt aan een zijden draadje te hangen. Je stapt in de schoenen van de mysterieuze Dew met een uniek wapen dat de duisternis lijkt te weerstaan. Kan jij, samen met je kat-draak sidekick Arkturus, de wereld redden?

Dewborne Dawn wordt een metroidvania. Dit houdt in dat je steeds nieuwe vaardigheden en voorwerpen bemachtigt. Hiermee speel je vervolgens nieuwe gebieden vrij. De makers willen daarnaast ook een stevige focus leggen op de wezens die je tijdens je reis ontmoet. Ze zijn meer dan potentiële rekruten voor je missie: ze hebben ook allemaal hun eigen verhalen en beweegredenen. Onderstaande trailer geeft een beeld van wat Dewborne Dawn te bieden zal hebben. Als je enthousiast bent, kan je ook tot en met donderdagmiddag de Kickstarter steunen. Maar let op: aan het sponsoren van Kickstarters zijn altijd risico’s verbonden. Word jij enthousiast van deze game? Laat het ons weten in de comments!