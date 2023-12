[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 52

Welke games verschijnen er in de laatste week van 2023?

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Space Papers: Planet’s Border

Prijs in de Nintendo eShop: €7,99 – 25 december 2023

Ken jij de game Papers, Please nog? Space Papers: Planet’s Border gaat iets verder dan alleen een communistisch land beschermen: je beschermt jouw hele planeet van gevaarlijke buitenstaanders. Naast het checken van hun documenten, bekijk je in Space Papers: Planet’s Border ook de bagage van passagiers. Het lijkt een luchtigere game te worden dan Papers, Please, maar verwacht wel een verhaal dat zich ontwikkeld naarmate je meer ‘foute’ reizigers te pakken krijgt. Space Papers: Planet’s Border komt uit op eerste Kerstdag: 25 december 2023.

Trash Punk

Prijs in de Nintendo eShop: €9,99 – 25 december 2023

Als jij de vorige game iets te traag vindt, dan ligt Trash Punk waarschijnlijk meer in jouw straatje. Als knettergekke buidelrat neem jij het op tegen hordes aan vijanden. Trash Punk belooft een adrenaline-pompende game te worden in een wereld waar anarchie heerst. Elk level wordt procedureel gemaakt, waardoor elke play-through uniek gaat zijn. Ook Trash Punk komt uit op 25 december 2023, dus kies een wapen en vecht je door honderden vijanden terwijl de harde muziek je oren ingepompt wordt.

Wat verder verschijnt in de week van 25 tot en met 31 december:

25 december: Pocket Quest

25 december: Classic Games Collection Vol.1 – Holiday Edition

25 december: Cooking Tycoons 3 in 1 Bundle – Complete Edition

25 december: Eroblast: Spicy Twixmas

25 december: Train Traffic Manager – Extended Edition

25 december: Kebab Bar Tycoon

25 december: Light It Up!

25 december: Nekomin

25 december: My Bakery Empire

25 december: Pocket Foosball

25 december: Fashion World

25 december: 100 Demon Fantasia

25 december: Poly Shooting Simulator

28 december: Pinball M

28 december: Pinball M – Death Save Bundle

29 december: Pixel Cafe – Extended Edition

29 december: Cooking Arena – 9 in 1 Edition

29 december: DIY Paper Doll – Complete Edition

29 december: Golf Guys – Complete Edition

29 december: Mob Control – Complete Edition

29 december: Helix Jump – Complete Edition

29 december: Chico and the Magic Orchards DX

30 december: Johnny Trigger – Hotshot Edition

31 december: Pocket Bravery

