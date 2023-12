Super Mario Bros. Wonder in top 10 grafische games

Twee Nintendo-games in de top 10 beste grafische games van 2023.

Digital Foundry kijkt ieder jaar naar de games die de moeite waard op het gebied van graphics. Verrassend genoeg worden er twee Nintendo Switch genoemd in de video, waaronder Super Mario Bros. Wonder!

In het rijtje tussen Avatar, Alan Wake en Spider Man

Het is toch enigszins bijzonder te noemen dat maar liefst twee Nintendo Switch-games genoemd worden in deze top 10 video over de beste grafische games van 2023. De console van Nintendo loopt qua prestaties ondertussen flink achter op bijvoorbeeld een PlayStation 5 of Xbox Series X/S. Echter wordt met name Super Mario Bros Wonder geprezen om de kleurrijke en gedetailleerde animaties. In de video is bijvoorbeeld te zien hoe Mario de ene vijand raakt, waardoor de andere vijand opkijkt en schrikt. Daarnaast reageren Mario, Luigi en alle anderen zelf ook veel meer op de omgeving. In combinatie met een game die vrijwel geen framedrops heeft en die zich qua besturing en gameplay heeft vernieuwd, verdient de game volgens Digital Foundry plek nummer vijf in de lijst. Daarmee laat het games als Resident Evil 4 en Final Fantasy 16 achter zich!

Een eervolle vermelding is er overigens nog voor Metroid Prime Remastered. De game krijgt lovende kritieken, vanwege de grote verbeteringen ten opzichte van het origineel. Naast dat de game soepel op 60 frames per seconde loopt, zijn ook veel omgevingen verbeterd en wordt met name de belichting geroemd. Tijdens het bespreken van Metroid Prime Remastered wordt het zelfs de best draaiende Switch-game genoemd.

Ben jij het eens met de vermeldingen van Super Mario Bros. Wonder en Metroid Prime Remastered? Of mis je misschien zelfs nog een andere Nintendo Switch-game?