Tanuki Sunset vanaf vandaag te spelen

Longboard als een wasbeer je dromen tegemoet!

Tanuki is een wasbeer. En niet zomaar een wasbeer: een wasbeer met een droom. Hij wil de voorpagina van longboard-tijdschrift FISH sieren! Maar zo’n eer is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Vanaf vandaag kunnen Switch-gebruikers met Tanuki Sunset deze longboarder ook volgen bij zijn race naar de top. Houd jij Tanuki uit de problemen (en gevoed)?

In Tanuki Sunset scheur je met deze coole wasbeer over de weg. Het is daarbij niet alleen belangrijk dat je dit zonder kleerscheuren doet. Uiteraard moet het ook een beetje in stijl gebeuren! Gelukkig kan Tanuki genoeg trucjes, maar of dit genoeg is om indruk te maken op de FISH-redactie? De tijd zal het leren. Onderstaande trailer laat de gameplay en de synthwave stijl van het spel zien. Help jij Tanuki zijn droom te bereiken? Laat het ons weten in de comments!