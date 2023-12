The Rumble Fish+ krijgt launch trailer

Ga vanaf vandaag aan de slag met deze klassieke fighter!

The Rumble Fish+ is deze week verschenen op de Switch. Om dat te vieren heeft game-uitgever 3goo vandaag een launch trailer van de game vrijgegeven waarin de belangrijkste content de revue passeert. Je kunt de trailer hieronder bekijken.

The Rumble Fish was een arcade game die oorspronkelijk verscheen in 2004 op diverse arcade kasten. De game werd later in 2005 geport naar de PlayStation 2 in 2005. Nu heeft uitgever 3goo besloten om deze klassieke fighter weer opnieuw uit te brengen voor de nieuwe generatie consoles. Deze port krijgt een aantal extra features bovenop de content van de originele game. Zo kun je de game nu bijvoorbeeld ook online spelen met rollback netcode. Ook kun je de vecht moves van de computer nu opnemen en steeds terugspoelen, zodat je hier als speler op kunt trainen. Wanneer het aankomt op een echte vechtpartij weet je in de game dan meteen wat je moet doen. Ben jij van plan om aan de slag te gaan met deze klassieke fighter? Laat het weten in de reacties!