Frogsong verschijnt volgende maand op de Nintendo Switch

Kruip in de huid van een kleine kikker met grote dromen!

In 2021 verscheen Frogsong op Kickstarter om zoveel mogelijk geld voor dat project op te halen. Het spel haalde maar liefst 30.000 Canadese dollar op en dus kwam het idee tevoorschijn om de game ook naar de Nintendo Switch te brengen. Gelukkig is dat idee ook waargemaakt, want inmiddels is deze titel bijna op de Switch te spelen. Frogteam Games heeft deze maand namelijk bekendgemaakt dat Frogsong op vrijdag 12 januari te koop zal zijn in de Nintendo eShop. Echter is het actie-avonturenspel daar nu nog niet te vinden en daardoor is er momenteel nog geen prijs of bestandsgrootte bekend.

In Frogsong kruip je in de huid van Chorus, een klein kikkertje die grote dromen heeft. Chorus wilt namelijk de hele wereld beschermen! Echter zal dit niet gemakkelijk gaan, aangezien niemand deze kikker serieus neemt. In de game verken vijf unieke gebieden die vol zitten met elk hun eigen vijanden, dorpen en eindbazen. Daarbij zijn er ook vele leuke, maar vreemde personages te vinden waarmee je een conversatie kunt aangaan. Verder hoop je jezelf tijdens deze reis te vinden en probeer je weer van jezelf te houden.

Ben je benieuwd geworden naar Frogsong? Bekijk dan onderstaande trailer.