Deze afbeeldingstukjes van profielfoto’s voor jouw Switch keren tijdelijk terug

Neem elke dag een kijkje in de Nintendo Switch Online-app om alles te verzamelen!

Dit jaar hebben Switch-bezitters in de Nintendo Switch Online-applicatie vele afbeeldingstukjes kunnen verzamelen om daar vervolgens profielfoto’s van te maken. Hoewel je voor elk icoontje maar tien of vijf platina punten neer hoefde te leggen, kan het natuurlijk zo zijn dat je niet genoeg punten had om alle stukjes te kopen of misschien heb je een bepaalde reeks wel compleet gemist. Mocht dat het geval zijn en je alsnog diep van binnen elke mogelijke profielfoto wilt maken, wees dan vooral niet getreurd. Bepaalde series afbeeldingstukjes keren namelijk tijdelijk terug!

Tot 10 januari 2024 zijn iconen van de volgende games opnieuw te verzamelen:

Super Mario RPG

Pikmin

Fire Emblem Engage

Metroid Prime Remastered

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe

WarioWare: Move It!

Detective Pikachu Returns

Let er echter wel op dat niet meteen alles vanaf nu te koop is met platina punten. Tot bovengenoemde datum verschijnen er namelijk elke dag nieuwe afbeeldingstukjes. Mocht je dus écht alles voor je digitale collectie willen hebben, zorg er dan voor dat je elke dag een kijkje neemt in de Nintendo Switch Online-applicatie!