8-Colors Star Guardians+ komt naar de Switch

We luiden het nieuwe jaar in met wat retro-actie.

Zin in wat turn-based retro-actie? Zin om wat bazen een kopje kleiner te maken? Dan is deze game er eentje om in de gaten te houden: 8-Colors Star Guardians+, gemaakt door DerMondhase. Onlangs heeft Flynn’s Arcade bekendgemaakt deze titel te gaan uitgeven. De release staat momenteel gepland voor 11 januari 2024. En hoewel januari nog ver weg klinkt, is dit dus gewoon al over een paar weken.

We schetsen even de setting van de game: de wereld is overgenomen door aliens en het is aan de Star Guardians om de planeet te redden. Wie zijn de Star Guardians? Dat is een disfunctionele groep heldinnen die allemaal wel van wanten weten! Ze zien er een beetje uit als Power Rangers, maar dat zijn deze dames niet. Het draait in deze game allemaal om bazen, en turn-based gevechten. Het spel heeft een retro-pixelstijl en – je raadt het misschien al – slechts 8 kleuren.

Wanneer je uitgekeken bent op de Story en Arcade Modes, is heeft de Story Mode nog een tweede hoofdstuk dat zich een jaar na hoofdstuk 1 afspeelt, dus je bent niet 1, 2, 3 door de hele game heen. Ook personaliseer je er lekker op los met de diverse kostuums die je vrijspeelt.

Nieuwsgierig geworden? Bekijk hieronder alvast de trailer:

De game gaat € 4,99 kosten in de Nintendo eShop.