[December Prijzenfestival 2023 #5] DN Awards 2023! – Stem op de beste game van 2023 en win!

Dit jaar maak je door mee te stemmen kans geweldige prijzen!

Het is weer tijd voorde jaarlijkse DN Awards en die combineren we met een nieuwe giveaway waarbij we ook nog eens 2x eShop tegoed voor de Nintendo Switch verloten! Door jouw stem uit te brengen op de beste game van 2023 maak je automatisch kans op een van de 2 eShop codes t.w.v. 15 euro. Bovendien draag je bij aan de keuze van de beste game van 2023 volgens onze community! Hoe je jouw stem uitbrengt kun je hieronder lezen.

Om het jaar feestelijk af te sluiten, gaan wij door middel van de DN Awards ook dit jaar weer terugkijken op het afgelopen jaar. Jullie kunnen vanaf nu stemmen op de beste Switch-game van 2023! Door middel van een door jou samengesteld lijstje, die aan de onderstaande voorwaarden voldoet, kan jij jouw favoriete titels nomineren voor een felbegeerde DN Award. Jouw stem kun je gemakkelijk hier uitbrengen.

Wat zijn de voorwaarden voor het stemmen? We zetten ze hieronder op een rijtje.

Maximaal vijf nominaties en één inzending per persoon

De titels moeten een release in 2023 kennen en moeten Switch-games zijn. Zowel fysiek als digitaal kan genomineerd worden.

In verband met de giveaway moet jouw DN gebruikersnaam ook worden ingevuld

Stemmen kan tot en met 30 december.

De puntentelling:

Nummer 1: vijf punten;

Nummer 2: drie punten;

Nummer 3: twee punten;

Nummer 4: een punt;

Nummer 5: een punt.

Let op: het stemmen gaat dus via dit formulier!

Spoedig na 30 december reiken wij de DN Awards uit en kan je de uitslag lezen op Daily Nintendo!

Redactionele crew alsmede moderators op de website van Daily Nintendo zijn uitgesloten van deelname. De winnaars worden zo snel mogelijk na de laatste dag van deelname bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De winnaars zullen via de mail die geregistreerd staat bij Daily Nintendo benaderd worden voor de prijs. .