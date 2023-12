Eerste reclame Donkey Kong Country-uitbreiding Super Nintendo World Japan

Play Wild!

Begin deze maand kregen we al een teaser voorgeschoteld waarin de nieuwste uitbreiding van Super Nintendo World Japan centraal stond: Donkey Kong Country. Inmiddels heeft Universal Studios de eerste reclamespot uitgegeven waarin de gekte van Donkey Kong te zien is:

De uitbreiding moet in het voorjaar van 2024 opengaan voor publiek, dus de marketingmachine begint te draaien. Het ziet ernaar uit dat de grote “selling point” van deze nieuwe wereld de achtbaan is. Geheel in Donkey Kong-stijl zit je in een mijnkart; precies zoals Rareware toentertijd zo populair heeft gemaakt in Donkey Kong Country voor de Super Nintendo.

