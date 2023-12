Masahiro Sakurai blijft voorlopig games maken

Nog geen plannen om te stoppen.

Masahiro Sakurai, de man achter Kirby en Super Smash Bros., is voorlopig nog niet van plan om te stoppen met zijn werk. Dit zegt hij in zijn meest recente video op z’n Youtube-kanaal, wat werd opgepikt door Nintendo Life.

In de video zegt hij dat hij in z’n carrière al veel ontwikkelaars heeft zien vertrekken om andere dromen te achtervolgen. Hij vraagt dan ook aan gamers om die ontwikkelaars niet in een kwaad daglicht te zetten als ze ergens anders nodig blijken. De video lijkt te gaan naar het moment waarop Sakurai aangeeft te willen stoppen, maar niets is minder waar. Hij sluit de video af door te zeggen dat hij voorlopig nog aan games blijft werken.

Sakurai zijn pensioen is al jaren een discussiepunt en niet alleen omdat hij na de Super Smash Bros. Ultimate-DLC geen plannen leek te hebben en even rust wilde hebben van de buitenwereld. Het is geen geheim dat de gamesindustrie zijn tol eist op Sakurai zijn gezondheid. Maar dit lijkt de veteraan niet tegen te houden. Hij geeft niet aan waar hij op dit moment aan werkt, maar het is duidelijk dat hij nog niet klaar is met zijn vakgebied.

