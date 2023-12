Muv-Luv en Muv-Luv Alternative verschijnen op 28 maart in Japan

Een releasedatum voor Japan. Of de game ook in het Westen verschijnt, blijft onduidelijk.

Eerder verscheen Muv-Luv al op andere apparaten, maar op de Switch was de game nog onvindbaar. Afgelopen oktober kwam het goede nieuws naar buiten dat zowel Muv-Luv als Muv-Luv Alternative naar de Nintendo Switch zullen komen. Zojuist is ook bekendgemaakt dat het Engelse taalondersteuning zal hebben en weten we wanneer de games verschijnen. Op 28 maart 2024 komen de games uit in Japan.

Helaas is het nog steeds onduidelijk of de games in het Westen te koop zullen zijn. Gezien de Engelse taalondersteuning bestaat de kans, maar we zullen verdere informatie af moeten wachten. Het is daarentegen altijd mogelijk om de games in de Japanse Nintendo eShop te kopen of de fysieke versie die zojuist is aangekondigd. In Japan gaat er namelijk een Muv-Luv 20th Odyssey Box te koop zijn voor ruim 30,000 yen. Deze bevat zowel Muv-Luv als Muv-Luv Alternative naast allerlei fysieke goodies. Meer daarover is te vinden op de officiële site.

Heb jij ooit van Muv-Luv gehoord? Hoop jij dat deze game in het Westen op de Switch verschijnt? Laat het ons weten in de reacties!