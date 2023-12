Pokémon Concierge is nu beschikbaar op Netflix

Pokémon Concierge is vanaf nu beschikbaar op Netflix. Bekijk hier nog even de trailer of vindt de directe link naar de serie.

Begin dit jaar werd Pokémon Concierge, in het Nederlands Pokémon Gastvrouw, aangekondigd. Deze nieuwe serie die vandaag exclusief op Netflix is verschenen. De stop-motion serie speelt zich af in het Pokémon Resort met in de hoofdrol de beginnende gastvrouw, Haru.

Het is haar taak om de verschillende Pokémon die aan het genieten zijn in het resort te verzorgen. In onderstaande trailer kun je alvast een glimps werpen op hoe de serie er uit ziet. Zo zie je ook al verschillende Pokémon voorbij komen.

De serie zal vanaf deze link te zien zijn. Mits je natuurlijk een Netflix abonnement hebt.