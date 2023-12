Chico and the Magic Orchards DX is vanaf nu te spelen op de Nintendo Switch

Neem hier een kijkje naar het knaagdier in actie!

Switch-bezitters hebben er even op moeten wachten, maar Chico and the Magic Orchards DX is vanaf nu eindelijk te spelen op Nintendo’s hybride console. Het actie-puzzelspel was in augustus 2022 namelijk al te spelen via Steam. Op dat platform wordt deze game trouwens door bijna iedereen positief beoordeeld. Dit komt wellicht mede door de prijs, want Chico and the Magic Orchards DX gaat maar voor een bedrag van €4,99 over de digitale toonbank. Daarbij heb je om het spel te downloaden maar een kleine 116 megabyte aan vrije opslagruimte nodig, waardoor je deze game vast wel kunt downloaden!

In Chico and the Magic Orchards DX kruip je in de huid van een eekhoorn met schattige bolle wangetjes, genaamd Chico. Het knaagdier loopt op een dag door een portaal heen, waardoor hij in een magische wereld terecht komt. Eekhoorns houden natuurlijk van nootjes en Chico is hier absoluut geen uitzondering op. Echter kan Chico deze nootjes nog niet opeten, want deze moet hij namelijk gebruiken om verschillende puzzels op te lossen. Zal Chico ooit nog de weg naar zijn bos weten te vinden?

Ben je benieuwd geworden naar Chico and the Magic Orchards DX? Neem dan vooral een kijkje naar onderstaande gameplaybeelden, welke afkomstig zijn van het YouTube-kanaal Nintendo Hall.