Co-op Metroidvania Anima Flux komt naar de Switch

Vecht samen tegen zwermen mutanten in Anima Flux

Anima Flux is een co-op Metroidvania game waarin je speelt als twee genetisch gemanipuleerde soldaten. Het team achter de game heeft vandaag via een logo op hun website aangekondigd dat ze de game ook naar de Switch willen brengen. Het spel staat op dit moment gepland om op Steam te verschijnen in het vierde kwartaal van 2024. Of de game dan ook naar Nintendo’s hybride console komt is nog niet duidelijk. Bekijk voor een goed beeld van de game de aankondigingstrailer hieronder.

In Anima Flux vecht je als twee genetisch gemanipuleerde soldaten met ieder unieke eigenschappen. Beide karakters ontwikkelen zich op een eigen manier zodra de game vordert. En je kunt ten allen tijden wisselen tussen solo en co-op modus. In de game vecht je tegen zwermen mutanten in een dystopische ruimte stad. Het verhaal van de game wordt verteld in een gedetailleerde game wereld door middel van handgetekende geanimeerde cutscenes. De dialogen in deze cutscenes zitten boordevol ironie.