Dit waren in Japan de meest gedownloade eShop games in 2023

Zelda staat niet bovenaan.

Nintendo heeft een lijst vrijgegeven met de meest gedownloade games uit de Japanse eShop van 2023. Bovenaan deze lijst staat de wereldwijde hit Suika Game. Deze is dus vaker gedownload dan The Legend of Zelda Tears of the Kingdom welke eindigde op de tweede plek. De top 5 wordt afgemaakt met: Pikmin 4, Super Mario Bros. Wonder en Dragon Quest: The Dark Prince. Hieronder zie je de volledige top 30:

Suika Game Zelda: Tears of the Kingdom Pikmin 4 Super Mario Bros. Wonder Dragon Quest Monsters: The Dark Prince Mario Kart 8 Deluxe Splatoon 3 Overcooked 2 Super Mario RPG Fire Emblem Engage Monster Hunter Rise Zelda: Breath of the Wild Pokemon Violet Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 2 Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics Animal Crossing: New Horizons Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy Minecraft Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 1 Kirby’s Return to Dream Land Deluxe Super Smash Bros. Ultimate Human: Fall Flat Persona 4 Golden Among Us Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru Pikmin 2 Pokemon Scarlet Nintendo Switch Sports Pikmin 1 Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban

Er zijn geen exacte cijfers bekend van de games. Wel is duidelijk dat Suika Game wereldwijd 5 miljoen keer is gedownload.