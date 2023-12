Myth Caller: The Nightmare Shaman komt ook naar de Switch

Verzamel alles, vang alles!

Uitgever Top Hat Studios en ontwikkelaar Karatkuro hebben aangekondigd Myth Caller: The Nightmare Shaman ook naar de Switch te brengen. Wanneer deze 3D collectathon meets monster-catching RPG moet verschijnen is helaas niet bekend gemaakt. Hieronder kun je in ieder geval wel alvast een trailer bekijken.

Myth Caller: The Nightmare Shaman is een mooie mengelmoes van een aantal genres. Zo is het dus niet alleen een 3D collectathon, maar ook een monster-catching RPG in een semi-open world. JIj speelt de game als Ember Eclair, een normaal meisje dat naar een nieuwe stad verhuiste om aan haar saaie leven te ontsnappen. Daar raakt ze echter al snel verzeilt in zaken die haar hoofd ver te boven gaan! Na een nacht in haar nieuwe huis wordt ze in een wereld veel magie en monsters gegooid, waar mensen haar de “Myth Caller” noemen, een legendarische held die net verdwenen is. Hoe is ze hier gekomen en waarom lijkt ze zoveel op de Myth Caller? Allemaal aan jou om uit te zoeken! Verken de wereld om monsters gouden veren en permanente upgrades te verzamelen. Level je monsters, geef ze weapon auraus die je in de wereld vind, of één van de andere duizenden items om jezelf beter te maken.