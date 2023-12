Nieuwe Switch iconen van Pokémon Scarlet en Violet The Hidden Treasure of Area Zero zijn nu beschikbaar

De volgende golf Pokémon iconen is te downloaden tot 4 januari

Iedere week tot aan 18 januari voegt Nintendo nieuwe Switch iconen toe van Pokémon Scarlet en Violet The Hidden Treasure of Area Zero voor Nintendo Switch Online abonnees. Deze iconen kun je weer claimen met je platina punten. Bovenaan dit artikel zie je een overzicht van de nieuwe Switch iconen. Deze zijn te downloaden tot 4 januari 2024. Deze week komen de 8 iconen in de vorm van diverse trainers en karakters die in de DLC een opwachting maken. Buiten deze nieuwe Pokémon iconen brengt Nintendo tijdens de feestdagen ook oude Switch iconen terug. Hier zie je een overzicht van de data waarop je één of meerdere oude iconen kunt claimen.

