Selini haalt Kickstarter doel, komt ook naar Switch

Het gaat alleen nog wel even duren...

Selini is een nonlineare platformer met de focus op verkenning, die een tijd geleden op kickstarter stond. Naast dat de game toen gefund is, heeft het ook een aantal zij-doelen gehaald. Eén daarvan is dat de game ook naar de Switch komt. Wanneer dat zou moeten zijn heeft ontwikkelaar Cymban helaas nog niet bekend gemaakt. Benieuwd geworden? Hieronder kun je de oude kickstart trailer bekijken.

Veel verhaal van Selini is nog niet belend, alleen dat het een verhaal wordt die de relatie tussen mens en artificial intelligence verkent op een non-verbale manier. Verkenning staat centraal, waarbij je boss-battles moet vechten, je vaardigheden kunt upgraden en puzzels zult moeten oplossen. Spelers zullen verlaten machines tegenkomen en laten herleven, om deze te gebruiken om te kunnen transporteren. Zo komt deze wereld langzaam weer tot leven.