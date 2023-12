Worlds of Aria komt in 2024 naar Nintendo Switch

Speel de hele game solo of in multiplayer.

RPG Worlds of Aria is al aangekondigd voor de Nintendo Switch, maar de toen beloofde releasedatum van zomer 2023 is niet gehaald. Nu geeft ontwikkelaar Ludogram aan dat de game gepland staat voor een release in 2024, aldus Nintendo Everything.

Bekijk hier de oorspronkelijke teaser:

Worlds of Aria is een zogenaamde digitale Table-Top-RPG waarin je met een groep van maximaal 4 personen de wereld van Aria verkent. Je komt gezamenlijk voor keuzes te staan en je kunt ervoor kiezen om samen te werken of juist je medespelers tegen te werken. Als je de verschillende opties hebt besproken, houd jij je dan aan de gemaakte afspraak? Of besluit jij tot het laatste moment te wachten om iets totaal anders te doen. Het is uiteindelijk aan de rol van de dobbelstenen om te bepalen of je succesvol bent.

Kies uit 10 verschillende helden, elk met hun eigen skill-set. Verzamel schatten, maak keuzes en creëer wat drama door op het laatste moment van gedachten te veranderen. Worlds of Aria is zowel in multi-player te spelen via cross-play, maar je kunt ook solo te werk gaan. Voor een impressie van de gameplay heeft Ludogram vorig jaar onderstaande trailer uitgegeven:

