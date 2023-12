Gameplaybeelden Poppy Playtime: Chapter 1

Het eerste deel van deze populaire puzzel horror game is nu ook op de Switch!

Afgelopen week kwam Poppy Playtime: Chapter 1 naar de Switch. Van deze populaire horror/puzzle adventure game zijn momenteel drie hoofdstukken verschenen, waarvan het eerste nu dus ook op de Switch te spelen is. Als je je nu aafvraagt hoe dat eruit ziet: youtubekanaal Hanheld Players heeft een gameplay video online gezet. Hierin kun je het eerste half uur van de fim bekijken. De video is hieronder te vinden.

Poppy Playtime: Chapter 1 speelt zich af in een verlaten speelgoed fabriek. Playtime Co. was ooit de bekendste naam in speelgoed, met een fabriek waar je U tegen zegt. Tot op een dag iedereen in de fabriek op mysterieuze wijze verdween. Jij vind jezelf op een dag in deze fabriek, waar je al snel je best moet doen om in leven te blijven. Een aantal nogal wraakzuchtige stukken speelgoed zitten namelijk achter je aan… Gebruik de GrabPack om dingen van ver te kunnen pakken en elektrische circuits te kunnen manipuleren. Verken de vreemde fabriek… en wat er ook gebeurd, blijf uit de handen van het speelgoed!