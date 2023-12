LEGO-uitbreidingsset van Bowser aangekondigd

En wie heeft er nu bezwaar tegen meer LEGO?

Zei er iemand LEGO? Er komen steeds meer Super Mario Bros.-sets op de markt, en nu is er wederom een nieuwe uitbreidingsset aangekondigd. Het gaat om Bowsers Bolide (of Bowser’s Muscle Car) en is een bescheiden setje van zo’n 450 stukjes. Hij staat al in de webshop van LEGO, maar we moeten nog even wachten tot we hem in ons winkelwagentje kunnen doen. Heel even maar. Want vanaf 1 januari 2024 is hij gewoon al te koop. Een leuke manier om het nieuwe jaar in te luiden! Hier kun je alvast een kijkje nemen.

Bowser heeft een Action Tag, dus als je hem achter het stuur plaatst, kun je de auto laten toeteren, de motor eens flink laten loeien of de banden laten piepen. En heb je toevallig ook de interactieve LEGO Mario, Luigi of Peach in huis? Dan kun je die ook in de auto zetten. Net als andere Super Mario-sets kun je ook hiermee de LEGO Super Mario-app gebruiken. Leuke set voor kinderen, maar misschien nog wel leuker voor gamers.

Het setje gaat € 29,99 kosten. Verdient ‘ie een plekje in jouw gamecollectie? Laat het ons weten in de comments.