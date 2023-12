Ontdek hoe Pokémon Concierge gemaakt is

Bekijk hier de ‘Making Of’ van Pokémon Concierge.

Afgelopen donderdag kwam Pokémon Concierge eindelijk uit. Deze stop-motion-serie is alleen te zien op Netflix, waarvoor een abonnement op die dienst benodigd is. Mocht je na het zien van een aflevering benieuwd zijn geworden hoe het is gemaakt, bekijk dan zeker de ‘Making Of’. Netflix heeft namelijk op YouTube een filmpje gedeeld. Daarin wordt getoond hoe de serie tot stand is gekomen. Zo zie je hoe onder andere Dragonite en Pikachu geanimeerd werden. Bekijk het vooral hieronder!

Pokémon Concierge draait om het Pokémon Resort met in de hoofdrol de beginnende gastvrouw, Haru. Het is aan haar om de verschillende Pokémon die aan het genieten zijn in het resort te verzorgen.

Heb jij al naar de serie gekeken? Wat vind je ervan? Laat het ons weten in de reacties!