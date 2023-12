Daily Nintendo wenst je een gelukkig 2024!

En natuurlijk ook de beste wensen!

Ja beste lezers, 2023 zit er alweer bijna op en dat kan maar één ding betekenen: over een paar uur gaan we met z’n alle weer aftellen om op die manier het nieuwe jaar in te luiden. 2023 was wederom een bijzonder jaar waarin er vele toffe spellen op de Nintendo Switch verschenen. Hier hebben we dan ook met trots over geschreven, wat we deden door jullie elke dag het leukste nieuws te brengen en zo nu en dan natuurlijk ook reviews aan te bieden. Daarbij zijn we ook dit jaar weer bij verschillende evenementen geweest en gaven we deze maand weer heel veel leuke prijzen weg.

We hopen dat jullie dit jaar met veel plezier onze website hebben bezocht én jullie volgend jaar weer te zien. Hoe dan ook is het nu bijna tijd om dit jaar af te sluiten en daarom wilt de hele redactie van Daily Nintendo nog één ding tegen jullie zeggen: een gelukkig nieuwjaar!