[DN Awards] Dit vonden jullie de beste Switch-game van 2023!

Tijd voor de uitreiking van de felbegeerde DN Award!

De afgelopen weken kon je jouw favoriete titel van 2023 nomineren voor de felbegeerde DN Awards. Dit hebben jullie in grote hoeveelheden gedaan en dat heeft geleid tot een mooie top 5. Dank daarvoor! Welke game gaat er weg met de DN Award en is door jullie dus verkozen als beste game van 2023? Dat gaan we hieronder onthullen.

Voordat we de uitslag gaan presenteren is het handig om te weten hoe de puntentelling tot stand is gekomen. Ieder lid van Daily Nintendo kon maximaal vijf titels nomineren. Dit jaar mochten alleen Nintendo Switch-games worden genomineerd. Daarbij maakte het niet uit of het om fysieke of digitale spellen ging. Met behulp van de onderstaande puntentelling werd de uitslag berekend. De puntentelling:

Nummer 1: vijf punten

Nummer 2: drie punten

Nummer 3: twee punten

Nummer 4: een punt

Nummer 5: een punt

Zoals altijd kan er maar één echte winnaar zijn. Met titels als The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Pikmin 4, Super Mario Bros. Wonder en Super Mario RPG zijn er alleen van Nintendo al aardig wat toppers verschenen. In jullie lijstjes kwamen echter ook titels als Sonic Superstar, de Baten Kaitos remaster én Hogwarts Legacy regelmatig voorbij. Genoeg stemmen voor een plek in de top 3 kregen de laatstgenoemde spellen niet, want die bleef toch echt geheel Nintendo-only.

De DN Award van 2023 gaat naar….

We zullen jullie niet langer in spanning houden, want dit jaar hebben jullie Super Mario Bros. Wonder als beste game van 2023 benoemd! De game kreeg zelfs beduidend meer stemmen dan The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, welke op nummer 2 eindigde. Ook voor Pikmin 4 bleek een plek in de top 3, welke op nummer 3 eindigde.

Zou het de vernieuwing zijn die Super Mario Bros. Wonder in de 2D Mario-platformers heeft meegebracht? Of misschien gewoon de toegankelijkheid voor ook casual gamers? Of hebben we wellicht gewoon te lang moeten wachten op een compleet nieuwe Super Mario Bros.-game? Laat ons hieronder jouw reactie weten op de uitslag!