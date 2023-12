[DN’s Five] Feestelijke afsluiters

Geniet van deze feestelijke Nintendo afsluiters!

Om alvast goed in de stemming te komen, deel ik graag deze top 5 met feestelijke afsluiters in Nintendo-games. Geniet van deze mooie laatste avond in 2023 en tot in het nieuwe jaar!

5: Animal Crossing: New Horizons

Het is misschien een beetje valsspelen, want deze feestelijkheden uit de game vonden eigenlijk plaats in augustus. Er werd toen een vuurwerkfestival georganiseerd, waarbij iedereen kon genieten van een prachtige show.

4: Super Mario Odyssey

Hoe Nintendo het toch iedere keer weer voor elkaar krijgt om een betere Mario-game te maken, blijft mij een raadsel. Iedere keer als ik denk: ‘Hier komt Nintendo nooit meer overheen’ verschijnt er weer een game die mij het tegendeel doet bewijzen. Super Mario Odyssey heeft naast alle andere 3D Mario-games een speciaal plekje in mijn hart gekregen. Inclusief de laatste scenes uit de game.

3: Paper Mario: The Origami King

Persoonlijk één van mijn favorieten, omdat ik het zelf ook erg leuk vind om met origami bezig te zijn. Ik ben er totaal niet goed in, maar het werkt vooral heerlijk ontspannend. Deze laatste scene uit Paper Mario: The Origami King bracht alles een beetje samen. Vuurwerk, origami en de welverdiende overwinning van een lastige eindbaas.

2: Super Mario Galaxy

Ik weet niet zeker of dit nostalgie is of dat het gewoon een episch einde van een Mario-game is. Zeggen jullie het maar. Een supernova, fel licht, epische eindgevechten in de ruimte. Voor mij een epische afsluiter!

1: Super Mario 64

Tsja, nostalgie wint het van de objectiviteit in dit geval. Dat mag ook bij een DN’s Five, vind ik. Super Mario 64 zal voor mij altijd de allerbeste Mario-game blijven. De overwinning op de laatste keer Bowser gevolgd door dat fantastische eindnummer kan weinig tegenop in mijn geval. Als ik een Top 2000 mocht maken van soundtracks uit videogames, zou deze waarschijnlijk wel bovenaan staan. Of in ieder geval in de top 3.

Van welke feestelijke afsluiters gaat jouw hart sneller kloppen? Laat het weten in de reacties. Ik wens jullie een prachtig 2024 toe.