Gerucht: Bayonetta Trilogy komt naar Switch 2

En de Switch 2 wordt al voor het einde van maart aangekondigd!

Nu het einde van het jaar nadert kijken we als gamers en Nintendo-fans al massaal vooruit naar volgend jaar. En als we alle geruchten en speculaties mogen geloven dan wordt volgend jaar toch echt het jaar dat we de opvolger van Nintendo’s hybride console mogen verwelkomen. Het afgelopen jaar zijn er al talloze geruchten over de zogenaamde Switch 2 voorbijgekomen en daar kan er op de valreep van 2023 zeker nog wel één bij. Volgens de bekende Twitteraar en leaker NWeedle krijgt de Switch 2 namelijk een Bayonetta trilogy collectie. Deze collectie bevat volgens Nash(NWeedle) alle 3 de Bayonetta-games met mooiere visuals, waaronder HDR, en een verbeterde performance. NWeedle gelooft ook dat Nintendo de zogenaamde “Switch 2” gaat aankondigen voor het einde van maart 2024. Eerder gingen er geruchten dat de Switch 2 in de tweede helft van 2024 zou verschijnen. Hier denkt NWeedle dus anders over.

🔥Leak Express:



💫Relanzamiento



BAYONETTA recibirá una edición TRILOGY con sus tres juegos principales en un pack para la Switch 2.



Los juegos traerán mejoras visuales (HDR confirmado) y de rendimiento.



Por retrocompatibilidad también se podrá jugar en Switch 2 con mejoras. pic.twitter.com/jHjkLeVUwK — Nash Weedle “El Analista de Leaks” (@NWeedle) December 28, 2023

NWeedle is een leaker die in het verleden het bestaan van meerdere games heeft gelekt, waaronder Metroid Dread en de remaster van Baiten Kaitos.

Wat denk jij van dit gerucht? Zit jij op een remaster collectie van de gehele Bayonetta trilogie te wachten of vind jij de Switch versies nog meer dan prima spelen? En geloof jij in een Switch 2 aankondiging voor het einde van maart? Laat het weten in de reacties!