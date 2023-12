Kickstarter-game Dreamshot Fantasia volgend jaar op de planning

Een nieuwe invalshoek op een retro formule.

Ook ontwikkelaarscollectief Miracle heeft succes geboekt op crowdfundplatform Kickstarter. Hun game puzzelgame Dreamshot Fantasia is daar succesvol gefinancieerd. Met een beetje geluk, kunnen we deze dynamische game eind 2024 in de eShop verwachten! En ondanks de heerlijke retro stijl en soundtrack heeft Miracle een vernieuwend puzzelconcept bedacht voor dit spel.

Dreamshot Fantasia is een puzzelgame die het klassieke recept volgt: combineer drie blokjes met dezelfde kleur en ze verdwijnen. Maar hoewel de opzet uit de trailer in eerste instantie wellicht aan Tetris doet denken, pakt deze game het anders aan. In plaats van blokjes van boven naar beneden te laten vallen, schiet je ze aan de zijkanten het speelbord in. Zo blijft het bord constant in beweging. Onderstaande trailer geeft een beeld van de stijl en de gameplay. Enthousiast geworden? De Kickstarterpagina bevat een demo van de game, en op de YouTubepagina van Miracle kan je genieten van de synth-soundtrack. Laat ons in de comments weten wat jij denkt van dit nieuwe spel!