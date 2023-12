Miyamoto wil nog niet met pensioen

Interessante weetjes over Shigeru Miyamoto!

In een recent interview met de Britse krant The Guardian blikt Shigeru Miyamoto terug op zijn carrière en kijkt vooruit naar wat er nog komen gaat. Hij peinst er in ieder geval nog niet over om met pensioen te gaan.

Miyamoto is de Steven Spielberg van de videogames

The Guardian begint vol lof over de ‘Steven Spielberg van de videogames’. Shigeru Miyamoto wordt door de krant flink in het zonnetje gezet. Hij heeft verschillende generaties blij mogen maken met de wereld van Nintendo. Franchises als Super Mario en The Legend of Zelda zijn ondertussen iconisch te noemen. Miyamoto zelf blijft er vooral heel kalm onder en vindt het juist prettig om niet meer zo in de spotlights te staan. Waar hij vroeger vaak interviews deed en verscheen op allerlei beurzen en conventies, is het nu bijna onmogelijk om hem nog te kunnen spreken.

In het interview waarschuwt Miyamoto met een knipoog voor lange verhalen over het verleden. Eigenlijk weten de meeste gamers dit verhaal ondertussen ook wel. Hij begon zijn succes met het creëren van Donkey Kong (en ‘Jumpman’ die later Mario werd). De game verscheen samen met de NES (Nintendo Entertainment System) in 1985. Een paar jaar later mocht Nintendo zich het grootste gamebedrijf ter wereld noemen en Miyamoto zich de grootste videogame-ontwerper.

Vandaag de dag wil hij zichzelf liever niet meer alleen videogame-ontwerper noemen. Hij is namelijk naast games ook betrokken geweest bij de ontwikkeling van veel consoles, zoals de Nintendo DS, de Nintendo Wii en ga zo maar door. Ook werkt hij samen met bedrijven die gebruik willen maken van het merk, zoals recentelijk in de Super Mario Bros Movie of als onderdeel van de attractieparken van Universal Studios. Games volledig zelf maken laat hij nu graag over aan de jongere generaties. Echter blijft hij nog altijd met een schuin ook meekijken en geeft nu vooral feedback.

Als The Guardian vraagt naar zijn toekomstplannen en eventueel pensioen, wuift hij dat laatste resoluut af. Natuurlijk denkt Miyamoto na over wat er moet gebeuren als hij zou wegvallen, maar zelf denkt hij graag in een vijfjarenplan. Overigens laat hij in het midden in welk jaar hij nu zit van de vijf. Voorlopig denkt hij nog niet aan stoppen en wil graag verder met de samenwerkingen die er nu liggen. Bijvoorbeeld over het maken van nieuwe films van Nintendo franchises of de toekomstplannen met attractieparken. Het interview sluit af met de hoop dat Miyamoto’s invloed op de (game)wereld nog lang mag door blijven gaan.