Nintendo-aandelen blijven stijgen, nu hoger dan de top tijdens de Wii

Nintendo heeft op de aandelenbeurs ook een goed jaar achter de rug.

Het zat er al enige tijd aan te komen, maar Nintendo heeft op de valreep nog net een record weten te pakken in 2023. Het Japanse bedrijf heeft namelijk hun hoogste waarde ooit behaald. Hoewel de aandelenmarkt erg gevoelig is en het zo weer kan dalen is het een bijzonder teken dat de aandelen blijven stijgen. De vorige piek was in het Wii-tijdperk, maar die kwam veel sneller op en daalde ook erg snel weer. Sinds de lancering van de Switch en de andere ondernemingen zoals de pretparken en films blijft het aandeel echter stijgen.