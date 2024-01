Forum Groningen heeft komende zaterdag een lezing over de Zelda CD-i games

Willem Hilhorst, videogame specialist van Beeld & Geluid zal in de geschiedenis en gevolgen van deze games duiken.

Aanstaande zaterdag (6 januari) zal het Forum Groningen een lezing hebben over de beruchtste Zelda-titels ooit. Link en de Gezichten van het Kwaad & Zelda en de staf van Gamelon zijn in 1993 verschenen voor de Philips CD-i, maar werden niet bepaald positief ontvangen. Iets minder berucht is het vervolg uit 1994; Zelda’s Adventure, maar ook die zal aan bod komen.

In de lezing van Willem Hilhorst, specialist videogames bij het mediamuseum/media-archief Beeld & Geluid zal er een uur lang diep in de games gedoken worden. Zo komt de geschiedenis van de spellen aan bod. Van de reden van de ontwikkeling tot de invloed van deze spellen op latere installaties in de franchise.

Kaartjes kosten €10,- en zijn online te bestellen. De lezing zal van 14:30 tot 15:30 duren. Toegangskaartjes en meer informatie over de lezing en Forum Groningen vind je hier.