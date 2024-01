En hij is al snel te spelen.

Vandaag is Knights of the Rogue Dungeon aangekondigd. De roguelike dungeon hopper is door Atooi uitgegeven, bekendgemaakt én zelfs al direct gereleased! Oké, daar moet wel een kanttekening bij: de game is in Noord-Amerika uitgebracht op dezelfde dag als de aankondiging. Hier in Europa moeten we nog heel even geduld hebben tot 15 januari.

Bekijk hier alvast de trailer:

In Knights of the Rogue Dungeon wagen knights uit het hele land zich in de gevaarlijke Rogue Dungeon om deze te ontdoen van de drie ‘demon knights’ die zich er schuilhouden. Als welk personage je ook speelt, jij hebt een combinatie van onder andere vechtskills, magie en een gezonde dosis geluk nodig om je missie te volbrengen. Kies uit een uitgebreide selectie knights, zoals Sir Redmoor, Lady Steadfast, Max (Mutant Mudds) en Skullahad, en betreed de dungeon op eigen risico.

De game bestaat uit zes unieke dungeons, allemaal met een eigen moeilijkheidsgraad en stuk voor stuk krioelend van de vijanden en boobytraps. Om jouw kansen te vergroten, kun je een kijkje nemen in de Upgrade Shop, waar je allerlei items vindt die het je net even wat makkelijker maken. Atooi belooft eenvoudige maar verslavende gameplay, vloeiende controls en een strakke 60 fps. De trailer ziet er in ieder geval al leuk uit.

Ga jij de game op 15 januari downloaden uit de Nintendo eShop? Laat het ons weten in de reacties.