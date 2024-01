De eShop-hoogtepunten van december 2023

Ontdek wat de eShop-hoogtepunten zijn van de afgelopen maand!

Inmiddels is het het jaar 2024, maar Nintendo Nederland lijkt nog graag even terug op december 2023. In het gedeelde filmpje op YouTube toont Nintendo Nederland wat de eShop-hoogtepunten van die maand waren. Je kan het hieronder bekijken.

In de video worden onder andere Outer Wilds, SteamWorld Build en Batman Arkham Trilogy genoemd. De verslavende MMO Palia mag natuurlijk ook niet ontbreken. Deze is namelijk free-to-play en daarom een aanrader om te proberen. Mocht je nieuwsgierig zijn, lees dan onze review! Als laatste hoogtepunt wordt nog DRAGON QUEST MONSTERS: The Dark Prince getoond.

Wat waren voor jou de Nintendo eShop-hoogtepunten van december 2023? Laat het ons weten in de reacties!