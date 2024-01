[DN’s Five] De beste VN’s en otome-games van 2023

Ontdek welke vijf VN’s en otoges volgens Alice de beste waren van 2023!

Het jaar 2023 is inmiddels om. En oh wat was het een jaar voor fans van visual novels en otome-games. Waar je in voorgaande jaren als otome-fan nog moest zoeken naar de otoges, was het dit jaar echt een ander verhaal. Er kwam zoveel meer uit dan wat je kan spelen. Ook op het vlak van visual novels was het een goed jaar. Een aantal pareltjes zijn opgedoken en verdienen zoveel meer aandacht dan wat ze nu krijgen. Daarom blik ik terug op 2023 en wijd ik deze DN’s Five aan de beste visual novels en otome-games van 2023. Lees snel verder om te ontdekken wat mijn favorieten zijn geweest.

5. TRON: Identity

Jullie hebben het al kunnen lezen in de review die ik heb geschreven over TRON: Identity: ik ben best wel fan van deze franchise. In eerste instantie verwacht je niet veel van een visual novel rond TRON, omdat het best een lastige wereld is om neer te zetten. Echter weet het een goede wereld neer te zetten. De elementen zijn herkenbaar, denk aan de prachtige Light Cycles, en je voelt je thuis in deze game. Helaas staat het niet hoger in deze top 5, omdat de game stopt voor het echt begonnen is. Het is kort, maar juist daarom ook heerlijk om vaker te spelen. Met meerdere eindes en met geinige puzzels is het een spel om vaker naar terug te keren.

4. ANONYMOUS;CODE

ANONYMOUS;CODE is het nieuwste deel in de Science Adventure-serie. Eerder verschenen al vele andere games uit de serie op de Nintendo Switch zoals STEINS;GATE ELITE, CHAOS;HEAD NOAH, CHAOS;CHILD en ROBOTICS;NOTES ELITE. Wat voor mij deze serie zo goed maakt is hoe het wetenschap combineert met een verschrikkelijk goed in elkaar gezet verhaal. ANONYMOUS;CODE is misschien niet zo goed als STEINS;GATE ELITE, maar nog steeds echt een pareltje. Het zet je aan het denken en weet je mee te nemen op een fantastische reis.

3. Radiant Tale

Een otome-game kan niet ontbreken in mijn DN’s Five. Afgelopen jaar ontdekte ik de wereld van otome en heb ik er talloze gespeeld. Ik houd van een goed verhaal met een vleugje romantiek en een hoop spanning. Of nou ja, dat dacht ik voor ik begon aan Radiant Tale voor mijn review. Deze game kan je het beste omschrijven als een ‘feel good’-game met een gevoel van saamhorigheid. Het voelt als een warme deken en maakt je helemaal blij. Daarom hoort Radiant Tale absoluut op plek drie. Naast het warme gevoel is de wereld fantasierijk en introduceert het amper spanning. Ja, er is een doel, maar daar werk je als groep naartoe en pas op het allerlaatst komt er een ieniemini beetje spanning. Voor mij een van de beste ‘feel good’-games van het jaar. Al was er eentje nog beter en die volgt nu.

2. Jack Jeanne

Jack Jeanne is met afstand de beste otome-game van 2023. In elk geval in mijn ogen, want het combineert alles wat ik geweldig vind. Ik speelde deze game na Radiant Tale pas, omdat ik niet had verwacht deze game echt leuk te vinden. Het heeft dan wel mijn favoriete thema’s zoals muziek, rhythm-elementen en prachtige art, maar ik werd afgeschrikt door de lange speelduur en het ‘feel good’-element. Na Radiant Tale wist ik zeker dat deze game er moest komen en het heeft me geen moment teleurgesteld. Er zit zoveel liefde in deze game dat het een game is om nooit meer te vergeten. Voor alle fans van theater en musicals is dit er een om gespeeld te hebben.

1. PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo

Ik noemde in onze DN Roundtable al dat PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo mijn favoriete game van 2023 is. Ook in mijn review was ik er lyrisch over. Het is daarom niet gek dat deze titel op de eerste plek staat in mijn DN’s Five over visual novels en otome-games. De game weet de spanning op een fijne manier te combineren met folklore. Het slaat een brug tussen de aloude verhalen en de huidige tijd. Het mag dan horror zijn, maar het voelt nooit gemaakt aan. Daarbij weet de game de vierde muur te doorbreken waardoor alles op zijn kop gezet wordt. Het is daarmee de grootste verrassing van het jaar voor mij.

Wat waren jouw favoriete visual novels of otome-games van 2023? Laat het ons weten in de reacties!