Dr. Serkan Toto: “Switch 2 gaat 400 dollar kosten”

Gameindustry.biz vroeg verschillende analisten om hun voorspellingen voor 2024. Natuurlijk kwam de Switch 2 hier in voorbij

2024 is hier en het is dus tijd om te kijken naar een volledig nieuw jaar met nieuwe hardware en games. De grootste verwachting van dit jaar is toch wel de opvolger van de Nintendo Switch. In maart wordt dit apparaatje alweer zeven jaar oud. Hoewel de geruchtenmolen al even op gang is, is er nog niets officieel onthuld over het apparaat. In een special van Gameindustry.biz (klik op de link voor het volledige artikel) komen verschillende analisten aan bod met hun verwachtingen voor het nieuwe jaar.

Hoewel er meer de opvolger van de Switch noemen, is dat vooral in de context voor een groei in de console markt. De bekende Serkan Toto gaat echter wat verder. Hij denkt dat het nieuwe apparaat

$ 400,- gaat kosten en dat ook games wat duurder worden met een prijs van $ 70,-. Verder verwacht hij geen revolutie voor het apparaat. Het moet een nieuwe iteratie worden, maar wel verder dan de Switch Pro die volgens hem daadwerkelijk heeft bestaan.

Hoewel dit allemaal verwachtingen zijn, geeft Serkan Toto nooit ongefundeerde speculaties. Dat de Pro bestond hebben wij ook gehoord, echter is het nooit voorbij dev kits gekomen door het halfgeleidertekort. In plaats daarvan is het OLED-model verschenen. Desalniettemin, het kan altijd anders uitpakken dan analisten verwachten.