Puzzelgame A Cat’s Manor komt naar de Switch

Help een vindingrijke kat ontsnappen.

Elke kattenliefhebber zal het hiermee eens zijn: katten en videogames zijn een uitstekende combinatie. Denk maar eens aan het succes van Stray een paar jaar geleden, waarin je als schattig poezenbeest een dystopische wereld moest zien te overleven. Nu heeft gamestudio Happiest Dark Corner aangekondigd met een nieuwe game bezig te zijn waarin een pluizige, eigenwijze viervoeter de hoofdrol speelt: A Cat’s Manor.

A Cat’s Manor is een puzzelgame waarin jij moet ontsnappen uit het landhuis van een… laten we zeggen unieke familie. Met die omschrijving denk je al snel aan een game als Resident Evil 7, waarin je hetzelfde moet doen. Hoewel deze game niet het horrorgehalte van een Resi-titel heeft, ziet het er desondanks enigszins luguber uit. Dat komt wellicht ook door de artstyle, die een beetje aan een Tim Burton-film doet denken. Jij speelt als een zwarte kat met een hand aan het eind van zijn staart, die goed van pas komt bij het oplossen van puzzels, het maken van items en het onopgemerkt blijven terwijl je door het huis sluipt. Bovendien is zo’n grijpstaart handig voor het dragen van wapens. Ook ben je je geheugen kwijt, dus terwijl je probeert te ontsnappen, tracht je er tevens achter te komen wat er met je is gebeurd.

De game belooft een meeslepende, onheilspellende ervaring dankzij de unieke visuals, volledig ingesproken cast en een filmische soundtrack. Wanneer A Cat’s Manor uit zal komen, is echter nog niet bekend. De game bevindt zich voorlopig nog in de ontwikkelingsfase, maar Happiest Dark Corner heeft wel bevestigd dat de titel naar de Switch zal komen. Bekijk hieronder de teasertrailer om vast een eerste indruk te krijgen: