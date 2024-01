[Review] Space Papers: Planet’s Border – “Computer says no”

Vermakelijke gameplay gehinderd door technische mankementen.

Het buitenaardse Space Papers: Planet’s Border is geland in de eShop. In dit spel kruip je in de huid van een (niet bijzonder gemotiveerde) douanebeambte. En je controleert niet alleen paspoorten en bagage van menselijke reizigers, maar ook die van bewoners van andere planeten! Eerder kwam deze game al uit voor iOS en Android, maar is het ook een goede toevoeging aan het Switch-assortiment?

Op naar de sterren (zolang je paspoort niet verlopen is)!

Als douanebeambte van een intergalactisch station heb je genoeg te doen! Kort samengevat is het aan jou om te beoordelen of personen wel of geen toegang tot de planeet krijgen. Dit doe je onder meer door paspoorten en vliegtickets te vergelijken, tassen te inspecteren en vingerafdrukken te onderzoeken. Lijkt iemand niet op diens pasfoto? Probeert iemand contraband mee te smokkelen? Of heeft iemand vingerafdrukken vervalst? Dan ontzeg je ze de toegang. Het spel heeft in totaal 50 levels die steeds iets lastiger worden. En tussen de bedrijven door raak je met je ambitieuze collega Sia verzeild in ongebruikelijke situaties.

Nou klinkt je taakomschrijving misschien vrij rechttoe rechtaan, maar je moet wel doorwerken. Geen mens (of alien) heeft natuurlijk zin om de hele dag op het vliegveld door te brengen. Dit betekent dat je veel wisselt tussen de verschillende stations die je bemant en snel moet oordelen. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de hersenspoelende parasieten die reizigers mee kunnen brengen! Als je niet oppast, is het direct einde verhaal.

Een grote stap voor de mensheid?

In de kern is dit spel een vermakelijke casual game. Het verhaal heeft weinig om het lijf, maar dat hoeft ook niet altijd. Verschillende stations in de gaten houden en het chaotische wisselen tussen reizigers geeft veel voldoening wanneer het goed gaat. Maar helaas lijdt de gameplay onder technische problemen. Zo heb ik het spel meerdere malen opnieuw moeten opstarten omdat het vastliep, vooral wanneer ik reizigers met parasieten betrapte. Dit levert frustratie op en demotiveert enorm. Normale levels duren niet lang, waardoor opnieuw beginnen vervelend maar te overzien is. Maar na enige keren vast te zijn gelopen in challenge mode, waar je meer dan 200 personen moet helpen, was ik er klaar mee. Het spelen is de moeite niet waard als je weet dat je voortgang elk moment vast kan lopen.

Daarnaast eindigt het spel abrupt. Zo abrupt zelfs, dat ik me eerst afvroeg of het weer om een technisch probleem ging. De game begint namelijk op een aards ruimtestation, maar na een promotie kom je op Mars terecht. Als je alle levels op Mars hebt voltooid, krijg je in het verhaal weer een overplaatsing: naar Uranus dit keer. En dat is het. Geen nieuwe levels, geen nieuwe wereld, geen indicatie dat het hier stopt: over en uit. Ik heb zelfs de Android-versie van de game gedownload om te kijken of daar meer planeten waren. Daar zijn ze wel aangekondigd, maar nog niet beschikbaar. Ik vraag me af of ze ook naar de Switchversie zullen komen als het zover is.

Onsuccesvolle lancering

Ondanks de leuke gameplay, kan ik Space Papers vanwege de bugs en het ‘einde’ in de huidige staat helaas niet aanraden. Je mag van een spel verwachten dat het goed speelbaar is en deze game heb ik simpelweg te vaak moeten herstarten omdat het vastliep. En ondanks dat het verhaal vooral als aankleding van de gameplay dient, voelt de manier waarop het nu eindigt onaf en slordig. Hopelijk worden deze gebreken in de toekomst nog opgelost!

+ Fijne gameplayloop

+ Afwisselende taken

– Bugs waardoor je levels opnieuw moet opstarten

– Abrupt ‘einde’ van het verhaal

DN-score: 4,5