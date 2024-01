Tetris voor het eerst door mens uitgespeeld

Deze ongekende prestatie is neergezet door een 13-jarige Amerikaanse jongen.

Iedere gamer kent Tetris. De originele NES-klassieker wordt dit jaar 35 jaar, en in al die tijd is het niemand gelukt om de game ‘uit te spelen’. In principe heeft Tetris geen einde, maar als je ver genoeg komt, crasht het spel. Dan weet je dat je het einde hebt bereikt. Tot voor kort had niemand dit voor elkaar gekregen, maar de dertienjarige Tetris-speler Blue Scuti heeft daar nu verandering in gebracht. Daarmee is hij de eerste mens die de game ooit heeft uitgespeeld, na maar liefst 34 jaar. De ultieme prestatie waar elke competitieve Tetris-speler naar streeft.

Van level 29 tot level 157

Toen de game oorspronkelijk werd uitgebracht, leek level 29 het eindpunt van de game te zijn. Lange tijd was het onmogelijk om voorbij dit level te komen, omdat de blokjes gewoon te snel naar beneden kwamen om erop te kunnen reageren. Door de jaren heen zijn er echter nieuwe technieken ontwikkeld waarmee het de echte fanatiekelingen lukte om verder te spelen, zoals ‘hypertapping’ en daarna ‘rolling’. Vanaf dit moment schoten mensen voorbij level 100, maar toch was het einde nog niet in zicht. Desondanks werd record na record gebroken, met een record van level 148 als meest recente prestatie afgelopen november. In 2021 werd het einde van de originele Tetris wel al bereikt met behulp van AI.

Maar nu is het ultieme records in handen van de dertienjarige Gibson uit Amerika. Het lukte hem om in slechts 38 minuten level 157 te bereiken, waarna de game crashte. En we zouden het bijna vergeten in het licht van deze prestatie, maar tijdens deze sessie heeft hij ook records gebroken voor meeste weggespeelde lijnen en de hoogste spelscore. De jongen draagt het record op aan zijn onlangs overleden vader.

Bekijk hieronder de video:

Wat is het hoogste level dat jij ooit hebt behaald in Tetris? Laat het ons weten in de comments.