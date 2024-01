Verschillende plannen voor het jubileum van Earthbound

Dit jaar staat de verjaardag van Mother 2 ofwel Earthbound centraal. Op de officiële X-(voormalig Twitter)pagina van HobonichiMother is al aangekondigd dat zij dit niet zomaar voorbij laten gaan.

Inmiddels is 2024 al van start gegaan. Voor een aantal franchises betekent het dat zij dit jaar hun jubileum gaan vieren. Dit geldt ook voor de Mother-serie, welke in het Westen beter bekend staat onder de naam van Earthbound. De RPG-serie kent drie titels, waarvan de eerste twee in de recente geschiedenis zijn overgebracht naar de Nintendo Switch en worden gekenmerkt door grappige verhaallijnen, bizarre vijanden en mooie omgevingen in bit-stijl. Ondanks dat de serie gelimiteerd is gebleven tot slechts drie delen, niet overal beschikbaar was en het laatste deel bijna twintig jaar geleden werd uitgebracht, geniet de serie van een cultstatus. Daarnaast vormen de titels nog altijd een grote inspiratiebron voor gameontwikkelaars. Hierbij kan gedacht worden aan een game als Undertale.

Hoewel de Mother-serie al ouder is dan dertig jaar, heeft de Officiële X-pagina van HobonichiMother een aankondiging gemaakt (zie onderstaande Tweet). Het bedrijf achter Mother heeft bekend gemaakt dat zij verschillende plannen hebben bedacht voor het jubileum van Mother 2, beter bekend als Earthbound. De game bestaat viert dit jaar zijn dertigste verjaardag en dat mag natuurlijk niet onopgemerkt blijven. Het blijft echter nog onduidelijk wat dit precies gaat inhouden, maar er wordt in de berichtensectie van de Tweet al flink gespeculeerd. Wij zijn net zo benieuwd!

Gaat het derde deel eindelijk een heruitgave krijgen? Of blijven de aankondigingen beperkt tot nieuwe merchandise? Wat hoop jij wat er aangekondigd gaat worden? Zodra meer bekend wordt gemaakt, lees je dat vanzelfsprekend bij Daily Nintendo!