25 januari kun je gaan gruwelen met GRIME

Voor de echte doorzetters!

Toen ruim twee jaar geleden de uitdagende, surrealistische platformer GRIME uitkwam, waren spelers erg onder de indruk. Alle spelers op de Switchfanaten na dan, want in de eShop was deze duistere metroidvania niet verkrijgbaar. Maar daar komt verandering in! 25 januari komt GRIME eindelijk naar de Switch, compleet met alle DLC. Is dit griezelige spel van Akupara Games iets voor jou?

In GRIME ben je een mysterieus, mensachtig wezen dat plotseling is ontstaan. Wie je bent, waar je bent en wat er van je wordt verwacht blijft vaag. Door alles te blijven verkennen, kun je wellicht zelf wat puzzelstukjes op zijn plaats leggen. Maar ook dat zal niet zonder slag of stoot gaan. Deze platformer wordt namelijk beschouwd als een ‘Soulslike’. Dit betekent dat de moeilijkheidsgraad aardig hoog ligt en doorzettingsvermogen geen overbodige luxe is.

Onderstaande aankondigingstrailer geeft je een beeld van dit bijzondere spel. Was jij al aan het wachten op deze Switchrelease? Laat het ons weten in de comments!