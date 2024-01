Freaked Fleapit komt naar de Nintendo Switch

Wanneer het spel te spelen is blijft nog onduidelijk.

Ontwikkelaar Finch Bird Studio en uitgever Critical Reflex hebben bevestigd dat hun dungeon crawler vol ritme, genaamd Freaked Fleapit, naar Nintendo’s hybride console gaat komen. De vraag is echter nog wanneer aangezien beide partijen nog niks hebben laten weten over over de release van hun game. Gamers die regelmatig via Steam gamen kunnen begin dit jaar trouwens wel een demoversie van deze titel verwachten. Misschien ligt de release dus toch dichterbij dan we denken, maar dat is nog onzeker.

Oké, er is goed en slecht nieuws… Het slechte nieuws is dat je dood bent en gevangen zit in het vagevuur dat eruitziet als een oude bioscoop. Maar wat is dat het goede nieuws? Nou, de Reaper wilt jou helpen om uit dat purgatorium te komen, maar je zult hier wel wat voor moeten doen. Je moet namelijk door alle negen cirkels van de hel reizen en onderweg alle demonen verslaan. Dit klinkt wellicht eenvoudig, maar je zult ook nog eens rekening houden met het ritme van de muziek.