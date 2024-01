Hidden Through Time 2: Myths & Magic verschijnt deze maand op de Nintendo Switch

Nieuw is ditmaal de Reality Shift-functie!

Het is inmiddels alweer een tijdje geleden, maar op 12 maart 2020 verscheen Hidden Through Time op Nintendo’s hybride console. Inmiddels zullen vele spelers alles wel gevonden hebben en dus is het binnenkort tijd voor het vervolg op Hidden Through Time. Switch-bezitters zullen op 25 januari aan de slag kunnen gaan met Hidden Through Time 2: Myths & Magic. De Europese prijs is momenteel nog onbekend, maar de game zal in het buitenland $12.49 kosten.

In Hidden Through Time 2: Myths & Magic ga je samen met Clicky opnieuw een betoverend avontuur beleven. In het puzzelspel ga je wederom opzoek naar verborgen voorwerpen, welke verspreid liggen in handgetekende werelden. Wat onder andere nieuw is in dit tweede deel is de Reality Shift-functie. Hiermee wordt een extra dimensie toegevoegd, waardoor je kunt schakelen van dag naar nacht en van zomer naar winter. Daarbij kun je ook nu weer een eigen droomwereld bouwen, maar er zijn nu meer aanpassingsmogelijkheden beschikbaar. Gaat het jou lukken om alle voorwerpen te vinden?

Ben je benieuwd geworden naar Hidden Through Time 2: Myths & Magic? Bekijk dan onderstaande aankondigingstrailer.