Lost in Fantaland komt in juni uit

Een roguelite deckbuilder in een willekeurig gegenereerde wereld!

In 2022 verscheen Lost in Fantaland in Early Access voor de pc. Inmiddels zijn we een tijd verder is en is er nu nieuws te melden. Uitgever Game Source Entertainment heeft bekendgemaakt dat de game naar de Switch komt. Weliswaar moet er nog even gewacht worden, maar in juni zou het zover moeten zijn. Een oude trailer kan je hieronder bekijken, zodat je een beeld krijgt van de game.

Lost in Fantaland is een roguelite deckbuilder in een prachtige retro-pixel-stijl. Als Mage, Warrior of Deceiver vecht je op het 8×8 grid. Met je opgebouwde deck probeer je vijanden te verslaan en items te verzamelen. En dat alles in een willekeurig gegenereerde wereld, waardoor het leuk is om het vaker te spelen.

