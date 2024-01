Magikarp in Pokémon Unite levert discussie op

Magikarp in Pokémon Unite?

Pokémon Unite-fans zijn nogal ondersteboven van de aankondiging dat Magikarp onderdeel zal gaan uitmaken van de game!

Hilarische reacties op X

Magikarp in Pokémon Unite, wie had dat gedacht? Het gaat dit jaar toch echt gebeuren als we de X-pagina van de game mogen geloven. Helaas is er geen releasedatum bekend gemaakt. De aankondiging alleen al levert echter genoeg discussie op onder spelers. De ene na de andere meme wordt de wereld in geslingerd onder het originele bericht.

Zowel in de animatieserie als in de games, is deze Pokémon namelijk ronduit een lachertje. Met ‘Splash’ als enige aanval is het vooral de vraag van gamers op welke manier Magikarp snel kan evolueren in Gyarados. Speel jij nog steeds Pokémon Unite? De game is naast de Nintendo Switch, ook beschikbaar op iOS en Android apparaten.