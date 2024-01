The Bridge Curse 2: The Extrication verschijnt dit jaar

Het vervolg op The Bridge Curse: Road to Salvation is aangekondigd voor de Switch!

In augustus 2023 verscheen The Bridge Curse: Road to Salvation op de Nintendo Switch. Zojuist heeft ontwikkelaar Softstar Entertainment onthuld dat het vervolg naar de Switch en andere platforms aankomt. Eerder werd de game al voor pc aangekondigd, waarvan je hieronder een trailer kan bekijken. The Bridge Curse 2: The Extrication is een losstaand vervolg en is gebaseerd op de film The Bridge Curse 2: Ritual. De game wordt dit jaar verwacht.

Het spel is een first-person survival-horrorspel en speelt zich af op de Wen Hua University. Wanneer de filmclub nieuwe leden wil aantrekken door het Carnival of Horror te houden, beginnen er rare dingen te gebeuren. Kunnen ze de gruwelijkheden overleven en halen ze de ochtend?

Heb jij het eerste deel gespeeld? Laat het ons weten in de reacties!