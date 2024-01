Top Racer Collection uitgesteld naar 7 maart

Nog iets langer wachten dan verwacht.

Vorig jaar werd bekend dat Top Racer Collection in 2024 zou verschijnen. Om precies te zijn op 11 januari. Echter is nu bekendgemaakt dat de game is uitgesteld naar 7 maart. Switch-bezitters en ook spelers op andere platforms zullen dus nog twee maanden langer moeten wachten voor ze met deze collectie aan de slag kunnen. QUByte Interactive meldt als reden voor de vertraging dat ze de tijd gebruiken om de ervaring te verbeteren en alle klassieke en exclusieve modi in de game te verfijnen.

Top Racer Collection is een bekende uit de jaren 90. Het bevat allereerst de drie games Top Gear, Top Gear 2 en Top Gear 3000. Als extra zit de crossover met Horizon Chase, Top Racer Crossroads, ook bij de collectie inbegrepen. De games hebben dit keer onder andere online mogelijkheden, nieuwe grafische filters en een moderne interface.

