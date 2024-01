Visual Novel Voice Love on Air komt naar de Switch

Een nieuwe visual novel is in aantocht.

Fans van visual novel’s kunnen zich opmaken voor een nieuwe titel op Nintendo’s hybride console. Uitgever Game Source Entertainment, ontwikkelaars Softstar Entertainment en Noisy Fish brengen Voice Love On Air naar Switch. Dit nieuws hebben de bedrijven vandaag bekendgemaakt. De game wordt in het voorjaar van 2024 naar Nintendo’s hybride console gebracht Voice Love On Air is een visuele datingsimulator met een focus op de stemacteursindustrie. Spelers zullen de rol van een nieuwe stemregisseur op zich nemen terwijl ze de stemacteurs achter een reeks verschillende audiodrama’s leren kennen. Het verhaal vertelt hoe Aki, de nieuwe stemregisseur, die meerdere drama’s moet voltooien en waarbij de stemacteurs verliefd op elkaar worden. Het spel bevat alleen volledige audio-stemacteurs in het originele Japans, maar de game ondersteunt wel Engels, Traditioneel Chinees en Vereenvoudigd Chinees. Lijkt dit jou een titel om in de gaten te houden? Laat het ons hieronder weten!