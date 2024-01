Yasha: Legends of the Demon Blade in oktober te spelen

Bekijk hier de nieuwste trailer!

Het wordt niet direct duidelijk uit de trailer, maar actie-RPG Yasha: Legends of the Demon Blade is vanaf oktober wereldwijd beschikbaar. Deze fantasierijke actie-RPG speelt zich af in een alternatieve versie van het historische Japan. Hoewel demonen en mensen daar lang vredig samenleefden, hebben demonen nu de overhand gekregen. Het is aan jou om de vrede te herstellen, en uiteraard worden daarbij veel demonen in mootjes gehakt.

Je kan het verhaal spelen als drie verschillende personages met allen hun eigen krachten en verhaallijn. Door tactisch gekozen wapens mee te nemen, recepten voor te bereiden en vriendschappen te sluiten met demonen baan je je een weg door het spel. Zo los je wellicht ook de mysteries op die op je pad komen. En met een beetje geluk kom je wat verborgen gebieden tegen! Onderstaande trailer geeft vooral een indruk van de stijl, maar laat ook een beetje gameplay zien. Wat vind jij van Yasha: Legends of the Demon Blade? Laat het ons weten in de comments!