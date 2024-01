DreadOut 2 krijgt coming soon trailer

Ga vanaf 18 januari aan de slag met dit angstaanjagende avontuur

DreadOut 2 is een first-person horror game die vorige maand een releasedatum kreeg voor 18 januari 2024. Nu de game enkele weken van ons is verwijderd heeft game-uitgever Soft Source Publishing ons vandaag nogmaals aan de game herinnert middels een nieuwe trailer. Deze trailer is onderaan dit artikel te bekijken.

DreadOut 2 is een third-person horror game waarin je speelt als Linda een scholier die spoken kan zien. Bijgestaan door haar trouwe smartphone is het aan haar om deze kwade verschijningen te bestrijden. Dit vervolg borduurt voort op het origineel met een geheel nieuw combat systeem en een grote focus op verkenning.

In de game ontdek je Linda’s stad en de omgeving, praat je met de bewoners – het maakt niet uit of ze nog leven of niet – en gebruik je telefooncamera of andere wapens om de spectrale bedreigingen het hoofd te bieden. Verder voltooi je sidequests waarin je meer te weten komt over de wereld van DreadOut en neem je het op tegen de gevaarlijkste geesten in verschillende boss fights. Bereid je maar vast voor op een bloedstollend avontuur.