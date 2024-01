Dungeon Crawler Legend of Grimrock komt naar de Switch

Voor iedereen met een nostalgie naar Dungeon Crawlers!

Ontwikkelaar Almost Human heeft aangegeven dat Legend of Grimrock naar de Switch komt. De Dungeon Crawling RPG met grid based movement verschijnt daarnaast al aardig snel: vanaf 15 januari kunnen we ermee aan de slag. De Switch versie heeft daarnaast een verbeterde user interface en is geoptimaliseerd voor de Joy-Con. Hieronder kun je de trailer bekijken.

Legend of Grimrock is een nieuwerwetse dungeon crawler. Het verhaal draait om de afgelegen berg Grimrock, waar gevangenen naar toe worden gestuurd als straf. Wat echter niet veel mensen weten is dat de berg vol zit met eeuwenoude tunnels, kerkers en tombes, gebouwd door beschavingen inmiddels lang verdwenen. Als ze ooit nog het daglicht willen zien zullen ze een team moeten vormen en een weg door de berg vinden. De game probeert de uitdagingen van vroeger terug te brengen, met verborgen hendels en geheime gangen. En als je denkt een extra uitdaging nodig te hebben kan zelfs de mini-map uit.